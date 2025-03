New Zealand Women vs Australia Women, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Match 2025: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला कल यानी 21 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ महिला एशेज 2025 (Women Ashes Series 2025) में 16-0 से सफाया करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए तैयार हैं. दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 से बराबरी की. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान सूजी बेट्स (Suzie Bates) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई ताहलिया मैकग्राथ (Tahlia McGrath) कर रहीं हैं. Most Runs Against CSK in IPL: आईपीएल इतिहास में इन बल्लेबाजों ने सीएसके ​के खिलाफ मचाया कोहराम, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें पूरी लिस्ट

हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम ने वाइट बॉल क्रिकेट में मिला जुला प्रदर्शन किया है. न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका महिलाओं के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ 2-0 से जीती, लेकिन शुरुआती टी20 मैच सात विकेट से हार गई. सूजी बेट्स की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा.

श्रीलंका महिला टीम की मेज़बानी के दौरान न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों को कई चोटों का सामना करना पड़ा. वार्म-अप में चोट की वजह से मुख्य तेज़ गेंदबाज़ हेले जेन्सन को खो दिया, जबकि इज़ी ग्रेज़ और बेला जेम्स भी चोटिल हो गईं.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम में नियमित कप्तान एलिसा हीली नहीं हैं. एलिसा हीली की जगह स्टार आलराउंडर ताहलिया मैकग्राथ टीम की अगुआई करेंगी. सूजी बेट्स की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम पहले टी20 मुकाबले में जीत हासिल करना चाहेगी, वहीं अनुभवी ऑलराउंडर मैकग्राथ टीम की अगुआई में ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी.

हेड टू हेड (NZ W vs AUS W Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच अब तक कुल 52 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 29 मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड ने 21 मैच ही जीता हैं. वहीं, एक मैच टाई रहा और एक मैच का रद्द हो गया था.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

सुजी बेट्स: न्यूजीलैंड की कप्तान सुजी बेट्स ने पिछले 8 मुकाबलों में 50.83 की औसत और 133.18 की स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए हैं. सुजी बेट्स का अनुभव और मैच फिनिशिंग स्टाइल टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं.

अमेलिया केर: न्यूजीलैंड की स्टार आलराउंडर अमेलिया केर ने पिछले 10 मैचों में 25.78 की औसत से 232 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में भी अमेलिया केर 8.13 की इकॉनमी से 12 विकेट चटकाए हैं.

जेस केर: न्यूजीलैंड की स्टार आलराउंडर जेस केर ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है. जेस केर ने 10 मैचों में 6.75 की इकॉनमी से 10 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं और अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है.

बेथ मूनी: ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी सलामी बल्लेबाज बल्लेबाज बेथ मूनी ने पिछले 10 मैचों में 36.6 की औसत और 122.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 366 रन बनाई हैं. बेथ मूनी की क्लास बल्लेबाजी टीम के लिए बेहद अहम होगी.

एलिस पैरी: ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाज एलिस पैरी ने पिछले 10 मैचों में 35.56 की औसत और 159.2 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 320 रन बनाए हैं. अगर एलिस पैरी अपने विस्फोटक अंदाज में खेलती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा फायदा हो सकता है.

ताहलिया मैकग्राथ: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान और स्टार ऑलराउंडर ताहलिया मैकग्राथ ने पिछले 8 मुकाबलों में 6.19 की किफायती इकॉनमी और 17.45 की स्ट्राइक रेट के साथ 13 विकेट अपने नाम की हैं. ताहलिया मैकग्राथ की स्विंग गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही दिल्ली के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

न्यूजीलैंड: सुजी बेट्स (कप्तान), पोली इंग्लिस, एडेन कार्सन, सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, मेली केर, ब्रुक हॉलिडे, जेस केर, रोज़मेरी मैयर, जॉर्जिया प्लिमर, ली ताहुहू.

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी, फोबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), एलिस पेरी, एशले गार्डनर (उपकप्तान), जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, मेगन स्कट.