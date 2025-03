पुणे, महाराष्ट्र: पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन की हद में उस समय हड़कंप मच गया. जब एक मानसिक बीमार शख्स पेड़ पर चढ़ गया. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और इस शख्स को उतारने की कोशिश करने लगे. लेकिन वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था. आख़िरकार इस शख्स ने पेड़ से नीचे छलांग लगा दी. जिसके बाद इसे ससून हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. बताया जा रहा है की पेड़ से नीचे कूदने पर उसे थोड़ी बहुत चोटें आई थी. इस घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: कार्रवाई की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, मनौना धाम के महंत पर लगाएं आरोप, कई घंटे तक किया किया ड्रामा, बरेली से वीडियो आया सामने

पेड़ पर चढ़ा मानसिक बीमार शख्स

A mentally health patient climbed a banyan tree near the Hadapsar Police Station in Pune. Before rescue operations could begin, he jumped from the tree, sustaining minor injuries. He was immediately hospitalized at Sassoon Hospital for treatment. The incident caused a brief… pic.twitter.com/NX4GaTb1Z8

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) March 22, 2025