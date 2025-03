Namibia vs Canada, 4th T20I Match Live Toss And Scorecard: चौथे टी20 मुकाबले मेंकनाडा के कप्तान निकोलस किर्टन ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Namibia National Cricket Team vs Canada National Cricket Team, 4th T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20I) का चौथा मुकाबला आज यानी 22 मार्च को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक (Windhoek) के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड (Namibia Cricket Ground) में खेला जा रहा है. पहला और तीसरा टी20 बारिश के कारण बिना टॉस हुए रद्द हो गया था. दूसरे टी20 मुकाबले में नामीबिया ने कनाडा को तीन विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही नामीबिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब चौथे टी20 मुकाबले में कनाडा की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस टी20 सीरीज में नामीबिया की कमान गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) के हाथों में हैं. जबकि, कनाडा की कप्तानी निकोलस किरटन (Nicholas Kirton) कर रहे हैं. ऐसे में एक रोमांचक मैच की उम्मीद हैं. इस बीच चौथे टी20 मुकाबले में कनाडा के कप्तान निकोलस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें:

चौथे टी20 मुकाबले में कनाडा ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नामीबिया: जेपी कोट्ज़े (विकेटकीपर), निकोलास डेविन, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, मालन क्रूगर, ज़ेन ग्रीन, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, जैक ब्रासेल, टैंगेनी लुंगामेनी.

CANADA have won the toss and have opted to bat #NAMvCAN #NAMVSCAN #Canada #Namibia pic.twitter.com/DuZaKzHPJG

— Siddharth Raghuvanshi (@sidisingh73) March 22, 2025