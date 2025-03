Pune Shocker: पुणे के दौंड में 10 से 12 मृत नवजात और मानवी अवशेष कचरे के ढेर में मिले, वीडियो आया सामने (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे जिले के दौंड शहर से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. शहर के बोरावके नगर में प्राइम टाउन परिसर के पीछे कचरे के ढेर में 10 से 12 नवजातों के शव और मानवी अवशेष मिले है. जिसके कारण परिसर में हड़कंप मच गया है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है.

इस घटना के बाद नागरिकों के मन भी दहशत फ़ैल गई. पुलिस ने मृत नवजातों के शव और मानवी अवशेषों को कब्जे में लिया है. इस मामले में जांच अभी चल रही है. नवजात के शव को प्लास्टिक के कंटेनर में फेंका गया था. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Pune_First नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Ambernath Shocker: अंबरनाथ में नवजात बच्ची को बिल्डिंग से नीचे डक्ट में फेंका, मासूम की हुई मौत, महिला और उसकी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दौंड में मिले नवजात के शव और मानवी अवशेष

Disturbing! 10-12 dead newborns found in plastic containers, discarded in garbage in Pune’s Daund pic.twitter.com/VNHGbVZRED

— Pune First (@Pune_First) March 25, 2025