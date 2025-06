Bangladesh: बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होंगे आम चुनाव, मुहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

ढाका: बांग्लादेश में लंबे समय से चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता और राजनीतिक बहस को विराम देते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में अगला आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले हफ्तों में आयोजित किया जाएगा. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और कार्यवाहक नेता मुहम्मद यूनुस ने कहा, "चुनाव आयोग उचित समय पर चुनावों के लिए विस्तृत रोडमैप जारी करेगा." यह बयान उस राजनीतिक असमंजस को समाप्त करता है, जो कई महीनों से देश में बना हुआ था.

मुहम्मद यूनुस ने अगस्त 2025 में कार्यवाहक नेता की भूमिका संभाली थी, जब एक छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत जाना पड़ा था. इसके बाद से विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और उसके सहयोगी दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की मांग कर रहे थे. वहीं नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) का कहना था कि चुनाव तब तक टाल दिए जाएं जब तक प्रमुख सुधार पूरे नहीं हो जाते.

