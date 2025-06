VIDEO: महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में 13 नक्सलियों ने किया सरेंडर, CM फडणवीस को सौंपी AK-47 राइफलें; 'जल-जंगल-जमीन' के अधिकारों का मिला भरोसा

Gadchiroli Naxalite Surrender: महाराष्ट्र के गढ़चिरोली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 13 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें दो महिला नक्सली भी शामिल थीं, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान AK-47 राइफलें सौंपीं. मुख्यमंत्री फडणवीस ने गढ़चिरोली दौरे के दौरान साफ कहा कि अब यहां "विकास का मानवीय चेहरा" दिखेगा. उन्होंने कहा, “हम गढ़चिरोली में चार स्तरों पर काम कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, विकास को गति देना, उद्योगों और रोजगार के अवसर लाना और स्थानीय आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार सुनिश्चित करना.”

यह बयान ऐसे समय आया है जब नागपुर में आरएसएस के मंच पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने जल-जंगल-जमीन के मुद्दों को उठाया था.

ये भी पढें: छत्तीसगढ़ : बीजापुर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में नक्सली नेता ढेर

Gadchiroli, Maharashtra: In a major step towards peace in Naxal-affected regions, 13 Maoists, including two female Naxalites, surrendered before Maharashtra CM Devendra Fadnavis. The women handed over AK-47 rifles during the ceremony. pic.twitter.com/kq6nsZvZgX

— IANS (@ians_india) June 6, 2025