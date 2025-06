ENG vs WI 1st T20I 2025 Live Toss & Scorecard: पहले टी20 में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला,  वेस्टइंडीज पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला 06 जून को चेस्टर-ले-स्ट्रीट (Chester-le-Street) के रिवरसाइड ग्राउंड (Riverside Ground) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मैच से पहले कहा कि उनकी टीम के पास बल्लेबाज़ी में अच्छा अनुभव और गहराई है. खिलाड़ी उत्साहित हैं और पिछले एक साल में जिस आक्रामक शैली में टीम ने खेला है, उसी ब्रांड को जारी रखना चाहते हैं. वहीं इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी चुनी और पिच को बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल बताया. उन्होंने ब्रायडन कार्स की डेथ ओवर गेंदबाज़ी की सराहना की और बताया कि जोस बटलर नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करेंगे, उम्मीद है कि वो बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाएंगे.इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टी20 मैच में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड ने जीता टॉस

Skipper Shai Hope will be leading the team in the field for his first T20I.

England won the toss and elected to bat. #ENGvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/T2OAUuaUt2

— Windies Cricket (@windiescricket) June 6, 2025