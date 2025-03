NAM vs CAN 4th T20 2025 Live Streaming: नामीबिया बनाम कनाडा चौथे टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

Namibia (Photo: X/@CricketNamibia1)

Where To Watch Namibia National Cricket Team vs Canada National Cricket Team Live Telecast: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज(T20 Series) का चौथा मुकाबला 22 मार्च(शनिवार) को विंडहोक(Windhoek) के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड(Namibia Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 05:30 PM से खेला जाएगा. पिछला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन नामीबिया फिलहाल 1-0 से आगे है और दो और मुकाबले खेले जाने बाकी हैं. इस श्रृंखला में नामीबिया के लिए अब तक जेन निकोल लॉफ्टी ईटन ने सबसे अधिक 36 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में रूबेन ट्रम्पेलमैन 4 विकेट लेकर सबसे सफल रहे हैं. यह भी पढ़ें: आज से शुरू हो रहा इंडियन प्रीमीयर लीग का 18वां सीजन, जानिए टीम-वाइज मैच टाइमिंग और वेन्यू समेत पूरा शेड्यूल

वहीं, कनाडा के लिए युवराज समरा 37 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर हैं, जबकि अखिल कुमार ने 3 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है. पिछले मुकाबले में नामीबिया ने 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी. बारिश के कारण यह मैच 15 ओवर प्रति पारी तक सीमित कर दिया गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए कनाडा ने 145/8 का स्कोर खड़ा किया, जिसमें युवराज समरा (37 रन) और कंवरपाल तत्गुर (30 रन) ने अहम योगदान दिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया ने जेजे स्मिट (33 रन) और जेन निकोल लॉफ्टी ईटन (36 रन) की शानदार पारियों की बदौलत अंतिम गेंद पर जीत हासिल की.

नामीबिया बनाम कनाडा चौथे टी20 2025 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज(T20 Series) का चौथे मुकाबला 22 मार्च(शनिवार) को विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 05: 00 PM होगा.

नामीबिया बनाम कनाडा चौथे टी20 2025 मैच का टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, नामीबिया बनाम कनाडा चौथे टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन भारतीय प्रशंसक लाइव स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

नामीबिया बनाम कनाडा चौथे टी20 2025 मैच का स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी हैं, नामीबिया बनाम कनाडा चौथे टी20 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर देख सकते हैं. फैनकोड पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. जहाँ फैंस इस मैच को मोबाइल, स्मार्टटीवी, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देख सकते हैं.