Earthquak in New Zealand: न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके, जान बचाने के लिए घरों से निकलकर भागे लोग, रिक्टर पैमाने पर 6.5 रही तीव्रता

Earthquak in New Zealand: न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के पश्चिमी तट पर आज सुबह 07:13 बजे रिक्टर पैमाने पर 6.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. यह झटका उस समय आया जब लोग सोकर उठ रहे थे और अचानक से धरती कांपने लगी. भूकंप के अचानक झटकों से लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे. भूकंप के बाद लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था.

हालांकि, अब तक किसी प्रकार के बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया है और सड़कों पर लोगों की मदद के लिए तैनात हो गया है.

न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके

An earthquake with a magnitude of 6.5 on the Richter Scale hit Off the West Coast of South Island, New Zealand, at 07.13 IST today.

(Source - National Center for Seismology) pic.twitter.com/OAiVCCBcH0

— ANI (@ANI) March 25, 2025