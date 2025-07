इटली एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाला हादसा, विमान के इंजन में कूदकर शख्स ने दी जान; VIDEO

मंगलवार सुबह इटली के मिलान-बर्गामो एयरपोर्ट पर एक भयावह घटना ने सबको हिलाकर रख दिया. एक व्यक्ति ने अचानक रनवे पर दौड़ लगाई और उड़ान भरने की तैयारी में लगे वोलोटेया एयरलाइंस के विमान के इंजन में छलांग लगा दी. यह हादसा करीब सुबह 10:20 बजे हुआ, जिसके चलते एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन दो घंटे तक रोकना पड़ा. मृतक की पहचान 35 वर्षीय एंड्रिया रुसो के रूप में हुई है, जो इटली के बर्गामो क्षेत्र के काल्सिनेट काउंटी का निवासी था. बताया जा रहा है कि रुसो के पास कोई फ्लाइट टिकट नहीं था और वह सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर सीधे आगमन क्षेत्र के एक दरवाजे से रनवे तक पहुंच गया.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह व्यक्ति पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान रनवे पर पहुंचा और विमान के इंजन की ओर दौड़ लगा दी. यह साफ नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या थी या मानसिक असंतुलन का मामला. हालांकि, व्यक्ति न तो एयरपोर्ट का कर्मचारी था और न ही उस विमान का यात्री.

Video has appeared on social media showing the moment a man jumped into the engine of a Volotea A319 engine on Tuesday.

Builder Andrea Russo, 35, from the Calcinate county, in Bergamo, Lombardy, threw himself into the jet… pic.twitter.com/JNNS2kvJUf

