Heavy Rain in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात बेकाबू, चित्रकूट में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकें पानी में डूबे;VIDEO

Heavy Rain in Madhya Pradesh: देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश में भी हालात काफी खराब है. बारिश के कारण कई जगहों पर पुल टूटने की खबरें भी सामने आई है. मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए है. राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. विशेषकर मंडला और चित्रकूट जिलों में हालात बेहद गंभीर हैं.मंडला जिले में बारिश से जुड़ी घटनाओं ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है, जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं.जिला प्रशासन और राहत दल लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं.

यह जिला सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक बन गया है. शहर का वीडियो सामने आया है. जहांपर सड़क से नदी के जैसे पानी बह रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @WeatherMonitors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

चित्रकूट में बारिश का कहर

Happening now: Heavy rainfall has led to the Mandakini River overflowing, causing severe flooding in Chitrakoot, Madhya Pradesh, india.

Rescue teams are on-site, but conditions are worsening.

Shops and homes completely flooded.

Matgajendra Nath Temple stairs are underwater. pic.twitter.com/DmXGl0cL0G

