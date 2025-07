Air India Plane Crash: 'ऐसा लग रहा है मानो जांचकर्ताओं ने पहले ही तय कर लिया हो कि गलती पायलट्स की ही है': ALPA ने AAIB की इन्वेस्टिगेशन पर उठाए सवाल

Air India Plane Crash Investigation: 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के दर्दनाक हादसे के बाद अब जांच को लेकर नई बहस छिड़ गई है. हादसे की जांच कर रही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की शुरुआती रिपोर्ट पर पायलटों के संगठन ALPA इंडिया ने कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है मानो जांचकर्ताओं ने पहले ही तय कर लिया हो कि गलती पायलट्स की ही है. ALPA के प्रमुख कैप्टन सैम थॉमस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि रिपोर्ट से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना दस्तखत के रिपोर्ट लीक होना भी अपने आप में संदेहास्पद है. रिपोर्ट से जवाब कम और उलझनें ज्यादा बढ़ गई हैं.

On Aircraft Accident Investigation Bureau's Preliminary Report on 12th June AI 171 crash, Airline Pilots' Association of India says, "The tone and direction of the investigation suggest a bias toward pilot error. We categorically reject this presumption and insist on a fair,… pic.twitter.com/sYh5TW9HwC

