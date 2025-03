International Cricket Match And IPL 2025 Schedule For Today: आज से शुरू हो रहा हैं आईपीएल का महाकुंभ, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 22 मार्च के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket And WPL 2025 Match Schedule For Today: 21 मार्च को इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. आज यानी 22 मार्च का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु समेत कई बड़ी टीमें मैदान में उतरेंगी, जो दर्शकों के लिए एक शानदार क्रिकेटिंग अनुभव लेकर आएंगी. आज इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. चलिए आज यानी 22 मार्च को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं.

22 मार्च का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

तारीख और दिन मैच स्थान समय(IST) टेलीकास्ट/ स्ट्रीमिंग 22 मार्च 2025 कोलकाता नाइटराइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, पहला टी20 मुकाबला कोलकाता, ईडन गार्डन्स 07:00 PM स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जियोहॉटस्टार (JioHotstar) एप और वेबसाइट 22 मार्च 2025 नामीबिया बनाम कनाडा, चौथा टी20 मुकाबला विंडहोक, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड 05:30 PM FanCode ऐप और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.