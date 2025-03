सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, IPL 2025 2nd Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान तीन मैचों के लिए रियान पराग (Riyan Parag) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs RR, IPL 2025 2nd T20 Match Stats And Preview: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम और राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड:

इस बीच टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यहां आप सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलेंगी.