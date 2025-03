SRH vs RR, IPL 2025 2nd T20 Match Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को दिया 287 रनों का विशाल टारगेट, ईशान किशन ने जड़ा इस सीजन का पहला शतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, IPL 2025 2nd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान तीन मैचों के लिए रियान पराग (Riyan Parag) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Sunrisers Hyderabad miss out on the highest-ever IPL team total by one run but they have posted a mammoth target of 287 after Rajasthan Royals opted to bowl first.#IPL2025 #SRHvRR #SRH #RR pic.twitter.com/k0cdRkCRkh

— Circle of Cricket (@circleofcricket) March 23, 2025