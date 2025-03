IPL 2025 ओपनिंग सेरेमनी में Shah Rukh Khan का राष्ट्रगान के दौरान सम्मानजनक अंदाज, फैंस बोले- ‘देशभक्ति की मिसाल’

SRK Respectful Gesture During National Anthem: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 22 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का शानदार आगाज हुआ. इस भव्य उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने ना सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि शो को होस्ट भी किया. हालांकि, इस इवेंट का एक खास पल सोशल मीडिया पर छा गया, जब राष्ट्रगान के दौरान शाहरुख ने सम्मानपूर्वक अपना चश्मा उतार दिया और आंखें बंद करके पूरे भाव से राष्ट्रगान गाया. King Update: शाहरुख खान जल्द शुरु करेंगे सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्म 'किंग' की शूटिंग, IIFA 2025 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा (Watch Video)

जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, शाहरुख खान ने अपने काले सनग्लासेस उतार दिए और पूरे समर्पण के साथ राष्ट्रगान गाने लगे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, "राष्ट्रगान के समय शाहरुख खान ने अपने चश्मे उतार दिए और आंखें बंद करके पूरे सम्मान के साथ गाया. यही सच्ची देशभक्ति है!"एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, "अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ उनके एक्टिंग की वजह से उन्हें प्यार करते हैं, तो आप गलत हैं. वह एक महान और सम्मानित इंसान हैं."

Pic Treasure: During the National Anthem 🇮🇳 Shah Rukh Khan removed his glasses & started reciting with closing eyes in the respect 🫶#KKRvsRCB #IPL2025 #ShahRukhKhan pic.twitter.com/nMukrlL52R

