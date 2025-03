Delimitation JAC Meeting Update: परिसीमन पर बढ़ सकता है विवाद! DMK के नेतृत्व में हुई JAC की बड़ी बैठक, पारित हुआ 7 सूत्रीय प्रस्ताव (Watch Video)

Delimitation JAC Meeting Update: चुनावी क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण यानी 'परिसीमन' को लेकर डीएमके (DMK) के नेतृत्व में गठित संयुक्त कार्य समिति (JAC) की आज चेन्नई में एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और महत्वपूर्ण पक्षों से पर्याप्त विचार-विमर्श न होने का मुद्दा उठाया गया. बैठक में सर्वसम्मति से 7 सूत्रीय प्रस्ताव पास किया गया. इसमें यह मांग रखी गई कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ और सभी राज्यों, राजनीतिक दलों व अन्य संबंधित पक्षों की भागीदारी के साथ की जानी चाहिए.

बैठक की अध्यक्षता कर रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की कि JAC की अगली बैठक हैदराबाद में आयोजित होगी.

ये भी पढें: परिसीमन से लोकसभा और राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए: जगन

“The next meeting of JAC(Joint Action Committee) for fair delimitation will be hosted by Telangana. Tamilnadu CM MK Stalin thanked all the participating members of the first meeting in Chennai.”

मतलब यह मुद्दा अभी गरम रहेगा। इस मुद्दे पर राजनीति भी होगी । pic.twitter.com/ZZfb0TIFj4

— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) March 22, 2025