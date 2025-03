Viral Video: असम के मानस नेशनल पार्क में बेकाबू हुआ गैंडा, टूरिस्ट जीप पर कर दिया हमला; बाल-बाल बचे पर्यटक

Assam Manas National Park Viral Video: असम के मशहूर मानस नेशनल पार्क का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुस्सैल गैंडे को पर्यटकों की जीप पर हमला करते देखा जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, यह घटना बन्हाबारी रेंज में हुई, जहां कई पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विशालकाय गैंडे ने अचानक आक्रामक रुख अपनाते हुए सफारी जीपों का पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ देर तक वह गाड़ियों के पीछे दौड़ता रहा और फिर तेजी से एक जीप से टकरा गया.

गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी पर्यटक घायल नहीं हुआ. ड्राइवर की सूझबूझ और तेजी से लिए गए निर्णय की वजह से सभी लोग सुरक्षित बच गए.

