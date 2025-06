Netherlands vs Nepal, 78th Match Live Streaming In India: नीदरलैंड और नेपाल के बीच खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

नीदरलैंड बनाम नेपाल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Netherlands National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team ICC Cricket World Cup League Two 2027 78th Match Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 78वां मैच आज यानी 10 जून को नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. नीदरलैंड ने टूर्नामेंट में अब तक 22 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान नीदरलैंड की टीम को 12 मुकाबलों में जीत और आठ में हार का सामना करना पड़ा है. नीदरलैंड की टीम 26 पॉइंट्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 15 मैच खेले हैं. जिसमें चार मैच में जीत और नौ मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. नेपाल की टीम 10 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढें: ENG vs WI 3rd T20I 2025 Dream11 Team Prediction: इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 मैच में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

इस टूर्नामेंट में नेपाल की टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है. नेपाल ने अपने 15 मैचों में से केवल चार में जीत हासिल की है, जिससे दुर्भाग्य से नेपाल तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गया है. दूसरी तरफ, नीदरलैंड की टीम का मिला शानदार प्रदर्शन रहा हैं. दोनों टीमें आज का मुकाबला जीतकर दो अंक हासिल करना चाहेगी.

नीदरलैंड बनाम नेपाल हेड टू हेड रिकॉर्ड (NED vs NEP Head To Head Record)

नीदरलैंड बनाम नेपाल के बीच अब तक छह वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला हुआ हैं. दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं.

नीदरलैंड बनाम नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 78वां मैच कब खेला जाएगा?

नीदरलैंड बनाम नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 78वां मैच आज यानी 10 जून को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे डंडी के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

नीदरलैंड बनाम नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 78वां मैच कहां देखें?

नीदरलैंड बनाम नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 78वां मैच का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. हालांकि किसी भी टीवी चैनल पर मैचों का सीधा प्रसारण नहीं होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नीदरलैंड: माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, विक्रमजीत सिंह, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), जैच लायन कैचेट, तेजा निदामानुरु, नोआ क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, विवियन किंग्मा.

नेपाल: कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), भीम शर्की, रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी.

नोट: नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.