Mumbai Beat Gujarat, Eliminator Match Scorecard: एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हराया, क्वालीफायर 2 में पंजाब किंग्स से होगा मुकाबला; यहां देखें GT बनाम MI मैच का स्कोरकार्ड

Gujarat Titans vs Mumbai Indians, Eliminator TATA IPL 2025 Inning Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस सीजन में चार टीमों के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन के लीग मुकाबले समाप्त हो गए हैं. इस सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला आज यानी 30 मई को गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने गुजरात टाइटंस को रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम ने क्वालीफ़ायर-2 में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, गुजरात टाइटंस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: GT vs MI, Eliminator Match 1st Inning Scorecard: एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को दिया 229 रनों का लक्ष्य, रोहित शर्मा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड

🏆 MUMBAI INDIANS STORM INTO QUALIFIER 2! 🔥

MI triumph over GT in the IPL 2025 Eliminator, powered by stellar performances! 🏏

One step closer to the title! 👀 #IPL2025 #MumbaiIndians #GTvMI #Eliminator #TATAIPL

— The Great India (@thegreatindiav) May 30, 2025