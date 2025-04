MS Dhoni Captaincy Record In IPL: आईपीएल में बतौर कप्तान कुछ ऐसा रहा है एमएस का धोनी प्रदर्शन, यहां देखें 'कैप्टन कूल' के आंकड़े

MS धोनी(Photo Credits: @ChennaiIPL/X)

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, TATA IPL 2025 25th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 25वां मुकाबला कल यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में सीएसके की अगुवाई एमएस धोनी (MS Dhoni) करते नजर आएंगे. जबकि, केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक कुछ खास नहीं रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. CSK vs KKR T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

टाटा आईपीएल 2025 के बचे हुए मुकाबलों में महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी करते नजर आएंगे. दरअसल, टीम नियमित कप्तान रुतुराज गायकवाड़ कोहनी की चोट के कारण बचे हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने एमएस धोनी को कप्तान बनाने और रुतुराज गायकवाड़ गायकवाड़ के बाहर होने की जानकारी दी है. इस बीच बतौर कप्तान एमएस धोनी के प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा जीत वाले कप्तान हैं एमएस धोनी

एमएस धोनी ने आईपीएल में कुल 226 मैचों (सीएसके और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए) में कप्तानी की है, जिसमें से 133 मैचों में एमएस धोनी की टीम जीती है जबकि 91 में हार मिली है. इस बीच एमएस धोनी का जीत प्रतिशत 58.84 रहा है. आईपीएल में एमएस धोनी 100 से ज्यादा मैच जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं. इस लिस्ट में एमएस धोनी के बाद दूसरे सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा हैं. रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने 87 मैचों में जीत दर्ज की है.

बतौर कप्तान इतने खिताब जीत चुके हैं एमएस धोनी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में भी एमएस धोनी सबसे सफल कप्तानों में शुमार हैं. एमएस धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपरकिंग्स ने पांच बार (साल 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) खिताब पर कब्जा जमाया हैं. एमएस धोनी के अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी में भी मुंबई इंडियंस ने पांच बार (साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020) ट्रॉफी अपने नाम की है. हालांकि, रोहित शर्मा अब सिर्फ बतौर खिलाड़ी ही इस सीजन में हिस्सा ले रहे हैं.

बतौर कप्तान जमकर बोला है एमएस धोनी का बल्ला

सीएसके के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी ने बतौर कप्तान आईपीएल में 39.82 की औसत और 137.46 की स्ट्राइक रेट से 4,660 रन बनाए हैं. आईपीएल में बतौर कप्तान एमएस धोनी दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. एमएस धोनी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान विराट कोहली (4,994) हैं. बतौर कप्तान एमएस धोनी का 218 छक्कों का रिकॉर्ड किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है. वहीं, विराट कोहली ने 168 छक्के लगाए हैं.

कुछ ऐसा रहा है एमएस धोनी का आईपीएल करियर

बता दें कि एमएस धोनी ने अपने आईपीएल करियर में अब तक कुल 269 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान एमएस धोनी ने 39.30 की औसत और 137.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 5,346 रन बनाए हैं. एमएस धोनी फिलहाल आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में छठें पायदान पर हैं. एमएस धोनी ने 369 चौके और 269 छक्के लगाए हैं. मौजूदा सीजन में एमएस धोनी ने अब तक पांच पारियों में 51.50 की औसत और 153.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 103 रन बनाए हैं.