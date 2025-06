England vs West Indies, 3rd ODI Match Pitch Report: लंदन में इंग्लैंड के बल्लेबाज मचाएंगे या वेस्टइंडीज के गेंदबाज करेंगे पलटवार, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Pitch Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 03 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार शाम 05:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को तीन विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में अपनी लाज बचना चाहेगी. चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की टीम अपना पहला वनडे मुकाबला खेला. तीन मैच की वनडे सीरीज से हैरी ब्रूक के दौर की शुरुआत होगी. हैरी ब्रूक को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई शाइ होप (Shai Hope) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, 3rd ODI Match Live Streaming In India: वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी इंग्लैंड, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दूसरे वनडे का हाल

दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम 47.4 ओवर में 308 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 309 रन बनाने थे.लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने महज 48.5 ओवर में सात विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने सबसे ज्यादा नाबाद 166 रनों की धुआंधार पारी खेली.

इस वनडे सीरीज के बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस टी20 सीरीज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 06 जून को खेला जाएगा, वहीं, 08 जून को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. जबकि 10 जून को सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला होगा.

जोस बटलर के कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद हैरी ब्रूक को नया कप्तान नियुक्त किया गया है. चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के बाद बटलर ने कप्तानी छोड़ दी थी. हैरी ब्रूक के कप्तान बनते ही इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक नये अध्याय की शुरुआत होगी. प्लेइंग इलेवन में जेमी स्मिथ को बेन डकेट के साथ ओपनिंग जोड़ी के रूप में रखा गया है. जेमी स्मिथ ने फिल सॉल्ट को रिप्लेस किया है.

मौजूदा वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने एक बार फिर शाई होप को कप्तान बनाया है, जबकि ब्रैंडन किंग, एविन लुईस और कीसी कार्टी जैसे टॉप आर्डर के बल्लेबाजों के अलावा पिछले साल आईसीसी अंडर19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ी ज्वेल एंड्रयू भी टीम में शामिल हैं. इस बीच, घातक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर की वापसी हुई हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs WI Head To Head Record)

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अबतक 110 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 56 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को महज 48 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, छह मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं.

केनिंगटन ओवल की पिच रिपोर्ट (ENG vs WI Pitch Report)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 3 जून को लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जाएगा. केनिंगटन ओवल की पिच पर बल्लेबाज़ों को काफी मदद मिलती है. हालांकि, मुकाबले की शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों को कुछ स्विंग और बाउंस मिल सकता है. ऐसे में नई गेंद के साथ गेंदबाज़ों की भूमिका अहम होगी. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच स्लो हो जाती है और फिर स्पिनर्स को टर्न मिलने लगता है. खासकर दूसरी पारी में बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 233 रन का है, जबकि दूसरी पारी में टीमों ने 188 के आसपास रन बनाए हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड: बेन डकेट, विल जैक्स, टॉम बैंटन/जोए रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जमीं ओवरटन, ब्राइडों कार्से, आदिल राशिद, साकिब महमूद, मैथ्यू पॉट्स.

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), आमिर जंगू, जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.