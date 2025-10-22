Australia vs India ODI Stats At Adelaide: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एडिलेड स्टेडियम में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल स्टेडियम (Adelaide Oval Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब सीरीज में टीम इंडिया वापसी करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia Women vs England Women, 23rd Match Live Streaming In India: आज ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया पहला वनडे हारकर तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है. अब टीम इंडिया के लिए दूसरा मुकाबला करो या मरो वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा की पिछले मैच में कई महीनों बाद वापसी हुई, लेकिन पहले मुकाबले में दोनों जल्द पवेलियन लौट गए. पहले मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने निराश किया था और अब टीम दूसरे मैच में अनुभवी खिलाड़ियों से रनों की उम्मीद करेगी. इस बीच एडिलेड में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

एडिलेड में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया ने एडिलेड के मैदान पर अपना पहला वनडे मुकाबला 1980 में खेला था. अबतक टीम इंडिया ने इस मैदान पर 15 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को नौ मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इस बीच एक मैच टाई रहा है. बता दें कि टीम इंडिया ने इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 300 रन बनाया है. दूसरी तरफ सबसे कम स्कोर 153 रन रहा है.

एडिलेड में कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एडिलेड स्टेडियम में पहला मुकाबला 1975 में खेला था. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब तक यहां 54 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 37 में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत और 17 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 369 रन बनाया है. ऑस्ट्रेलिया की टीम का यहां पर न्यूनतम स्कोर सिर्फ 70 रन है, जो 1986 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था.

एडिलेड में इन भारतीय खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को एडिलेड का मैदान रास आता है. विराट कोहली ने यहां पर चार पारियों में 61.00 की औसत और 83.85 की स्ट्राइक रेट के साथ 244 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली ने दो शतक भी जड़ा है. विराट कोहली के अलावा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एडिलेड में छह पारियों में 131.00 की औसत के साथ 262 रन बनाए थे. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने दो पारियों में 13.29 की औसत के साथ सात विकेट लिए हैं.

एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों ने किया है कमाल

ऑस्ट्रेलिया के घातक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने चार पारियों में 75.25 की औसत और 97.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 301 रन बनाए हैं. ट्रेविस हेड ने यहां एक शतक लगाया है. ट्रेविस हेड के अलावा स्टीव स्मिथ ने यहां पर सात पारियों में 48.40 की औसत के साथ 242 रन बनाए हैं. इस बीच स्टीव स्मिथ ने नाबाद 80* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ दो अर्धशतक लगाए हैं. गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने 22.70 की औसत के साथ 10 विकेट लिए हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.