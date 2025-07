AUS vs WI 2nd Test 2025 Day 3 Preview: ग्रेनेडा में तीसरे दिन वेस्टइंडीज गेंदबाज करेंगे वापसी या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बरसाएंगे रन, यहां जानें तीसरे दिन खेल से पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Preview: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series 2025) का दूसरा मुकाबला 3 जुलाई से ग्रेनेडा (Grenada) के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्जेस (National Cricket Stadium, St Georges) में खेला जा रहा है. जिसके दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 6 ओवर में 2 विकेट पर 12 रन बना लिए हैं और उन्हें कुल 45 रन की बढ़त हासिल है. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 286 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 253 रन पर सिमट गई. इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच से दोनों ही टीमें अपने नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चौथे सीजन का आगाज कर लिया हैं. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज को 159 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के रूप में लगा था. अब दूसरे टेस्ट मैच में स्मिथ वापसी करेंगे. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेस (Roston Chase) के हाथों में होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे है. यह भी पढ़ें: AUS vs WI 2nd Test 2025 Day 3 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन होगी कांटे की टक्कर, यहां कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही. सलामी बल्लेबाज़ सैम कोनस्टास बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि अनुभवी बल्लेबाज़ उस्मान ख्वाजा 2 रन बनाकर आउट हुए. दोनों विकेट जेडन सील्स ने झटके, जिन्होंने अब तक 3 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट लिए हैं. स्टंप्स तक कैमरून ग्रीन 6 और नाथन लायन 2 रन बनाकर नाबाद हैं. वेस्टइंडीज की कसी हुई गेंदबाज़ी ने मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है.

वेस्टइंडीज की पहली पारी

ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 73.2 ओवर में 253 रन बनाए. एक समय टीम संकट में थी, लेकिन ब्रैंडन किंग ने 75 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को संभाला. उन्होंने 108 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के लगाए. सलामी बल्लेबाज़ क्रैग ब्रैथवेट खाता खोले बिना आउट हो गए, जबकि जॉन कैंपबेल ने तेज़ 40 रन बनाए. मध्यक्रम में शाई होप (21) और शमार जोसेफ (29) ने उपयोगी योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लायन ने 19 ओवर में 75 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को 2-2 विकेट मिले. ब्यू वेबस्टर और ट्रैविस हेड ने 1-1 सफलता हासिल की.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी

नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 66.5 ओवर में 286 रन बनाए. टीम की शुरुआत लड़खड़ाई थी, लेकिन एलेक्स कैरी (63 रन) और ब्यू वेबस्टर (60 रन) की अर्धशतकीय पारियों ने पारी को संभाला. सलामी बल्लेबाज़ सैम कोनस्टास ने 25 रन बनाए, जबकि उसमान ख्वाजा (16) और स्टीव स्मिथ (3) जल्दी आउट हो गए. कैमरून ग्रीन (26) और ट्रैविस हेड (29) ने भी उपयोगी योगदान दिया. वेस्टइंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 15.5 ओवर में 61 रन देकर 4 विकेट चटकाए. जेडन सील्स ने 2, जबकि शमर जोसेफ, जस्टिन ग्रेव्स और एंडरसन फिलिप ने 1-1 विकेट लिया.

पिच रिपोर्ट (WI vs AUS 2nd Test Pitch Report)

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 3 जुलाई से ग्रेनेडा के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्जेस में खेला जा रहा है. ग्रेनेडा की पिच पर गेंद और बल्ले के बीच समान मुकाबला देखने को मिलता है. इस ग्राउंड पर तेज गेंदबाजों को उछाल के साथ गेंद को स्विंग कराने का भी मौका मिलता है. वहीं, बीच के ओवर में स्पिनरों को भी इस पिच से मदद मिलती है. फैंस को कई खतरनाक बाउंसर्स भी यहां देखने को मिल सकती हैं. तीसरे दिन भी गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल सकती हैं.

ग्रेनेडा के मौसम का हाल (Grenada Weather Update)

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 3 जुलाई से ग्रेनेडा के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्जेस में खेला जा रहा है. आज यानी 5 जुलाई से तापमान गिरकर 22 डिग्री तक जाएगा और बादल छाए रहेंगे. छह और सात जुलाई को बादलों के बीच धूप निकलेगी. बारिश की गंभीर आशंका नहीं है, ऐसे में पूरे तीन दिन खेल संभव है.

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के लिए मुख्य खिलाड़ी (WI vs AUS Key Players To Watch Out): कैमरून ग्रीन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिशेल स्टार्क, क्रैग ब्रैथवेट, ब्रैंडन किंग, शाई होप और अल्ज़ारी जोसेफ ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते है परेशान (WI vs AUS Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्ज़ारी जोसेफ के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, शाई होप और मिशेल स्टार्क के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 3 जुलाई से ग्रेनेडा के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्जेस में खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित नहीं किया जा रहा है. यानी दर्शक इस मैच को टेलीविजन पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि भारत में इस सीरीज़ के लिए किसी भी टीवी नेटवर्क के पास प्रसारण अधिकार नहीं हैं.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

हालांकि, फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि वे यह मैच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं. वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच FanCode ऐप और वेबसाइट पर भारत में लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है. दर्शक FanCode ऐप को अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, या स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड कर सकते हैं.

नोट: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.