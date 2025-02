India vs England: युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी की सराहना की, बोले- मुझे तुम पर गर्व

Indian National Cricket Team vs England National Cricket Team: दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने रविवार को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पांचवें टी20 में अभिषेक शर्मा द्वारा 135 रनों की पारी खेलने के बाद सराहना की. युवराज सिंह ने अपने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया जहां उन्होंने अभिषेक शर्मा की सराहना की. दिग्गज क्रिकेटर ने कहा कि 24 वर्षीय अभिषेक द्वारा धमाकेदार पारी खेलने के बाद उन्हें उन पर गर्व महसूस हुआ. बता दें की पांचवें टी20 में अभिषेक ने 250 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 54 गेंदों पर 7 चौके और 13 छक्कों की मदद से 135 रन बनाए. इसके अलावा गेंदबाजी में 2 विकेट भी चटकाए. नीचे आप पोस्ट देख सकतें हैं.

Well played @IamAbhiSharma4! That's where I want to see you! 🔥 Proud of you 👊🏻💯#IndVSEng

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) February 2, 2025