दिल्ली के ओखला इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सोमवार को पतंग उड़ाते वक्त चौथी मंजिल से गिरने के कारण 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा था और संतुलन खो बैठा, जिससे वह सीधे नीचे सड़क पर आ गिरा. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल सवार गली से गुज़र रहा होता है और कुछ मिलीसेकंड के अंतर से हादसे से बाल-बाल बच जाता है. कुछ ही क्षणों बाद एक और बाइक सवार आता है, जो बच्चे को सड़क पर गिरा पड़ा देख तुरंत रुक जाता है. जल्द ही राहगीर और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और बच्चे की मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी हालत नाज़ुक हो चुकी थी. बच्चे को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह भी पढ़ें: Lalitpur: सांप ने की डंसने की कोशिश, युवक ने हाथों से मसलकर मार डाला, ललितपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

ओखला में पतंग उड़ाते समय चौथी मंजिल से गिरा 11 साल का बच्चा, हुई मौत

