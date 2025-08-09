Shubman Gill’s Test Jersey Sold for Charity: भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने हाल ही में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने कप्तान के रूप में अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में पाँच मैचों में कुल 754 रन बनाए. सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई, लेकिन गिल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. हाल ही में आयोजित ‘रेड फॉर रूथ’ चैरिटी नीलामी में शुभमन गिल की जर्सी सबसे अधिक कीमत पर बिकी. गिल द्वारा पहनी और हस्ताक्षरित भारत की टेस्ट जर्सी को 4,600 पाउंड (लगभग 5.41 लाख रुपये) में नीलाम किया गया. गौरतलब है कि रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह की जर्सियां 4,200 पाउंड (लगभग 4.94 लाख रुपये), केएल राहुल की 4,000 पाउंड (लगभग 4.70 लाख रुपये) और ऋषभ पंत की 3,400 पाउंड (लगभग 4 लाख रुपये) में बिकीं.

शुभमन गिल की जर्सी नीलामी में 5.41 लाख रुपये में बिकी

