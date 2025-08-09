IND vs ENG Oval Test 2025: भारत बनाम इंग्लैंड 2025 टेस्ट सीरीज़ का रोमांचक समापन ओवल टेस्ट में हुआ, जहां शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने छह रन से शानदार जीत दर्ज कर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से ड्रॉ करा दी. इस मैच में कई यादगार और दिलचस्प पल देखने को मिले, जिनमें से एक इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक से जुड़ा था. चौथे दिन के खेल के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक में ब्रूक को कान के पीछे च्युइंग गम लगाए हुए देखा गया. वायरल वीडियो में दिखा कि वे पहले ताज़गी और पानी लेते हैं, फिर कान के पीछे से च्युइंग गम निकालकर उसे दोबारा अपने मुंह में डाल लेते हैं. क्रिकेट और अन्य खेलों में खिलाड़ियों का मैदान पर च्युइंग गम चबाना आम बात है, लेकिन ब्रूक का यह अनोखा अंदाज़ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

हॅरी ब्रूक ने कान के पीछे चिपकाए च्युइंग गम दोबारा मुंह में डाली

View this post on Instagram A post shared by We Are England Cricket (@englandcricket)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)