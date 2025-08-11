Jos Buttler's Father Dies: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(England National Cricket Team) के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर ने अपने पिता के निधन पर इंस्टाग्राम पर एक भावुक संदेश साझा किया, जिसने दुनियाभर के प्रशंसकों को भावुक कर दिया. बटलर ने अपने संदेश में लिखा, "रेस्ट इन पीस, डैड. मेरे लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद." उनकी यह सरल लेकिन गहरी बात दिल को छू लेने वाली थी. जानकारी के अनुसार, जोस बटलर के पिता, जॉन, का 9 अगस्त को अचानक निधन हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैन्स ने उन्हें ढेरों सांत्वना संदेश भेजे.

जोस बटलर के पिता जॉन बटलर का निधन

Jos Buttler with his dad. (Photo credits: Instagram/josbuttler)

