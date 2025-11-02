Pitch Invader Daniel Jarvis Arrested: डेनियल जार्विस, जिन्हें ‘जार्वो 69’ के नाम से जाना जाता है, 1 नवंबर को इवर्टन के हिल डिकिंसन स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेस मैच से पहले गिरफ्तार किया गया. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए मैदान पर घुसकर ऑस्ट्रेलियाई रग्बी टीम के साथ राष्ट्रीय गान के दौरान खड़े रहने की हरकत की. जार्वो 69 ने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय टीम का हरा-पीला जर्सी पहना था, जिस पर पीछे ‘Jarvo 69’ लिखा था, और कैमरेन मुनस्टर के बगल में खड़ा था. मर्सीसाइड पुलिस ने बताया कि 37 वर्षीय ग्रेव्सेंड, केंट निवासी जार्विस को दोपहर 2:30 बजे हिरासत में लिया गया. इससे पहले वह भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच तथा इंग्लैंड के फुटबॉल मैच में भी सुरक्षा की अवहेलना कर चुके हैं. इसके कारण उन्हें कई बार विवादों का सामना करना पड़ा है और उन्हें स्थायी प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है.

पिच पर हमला करने वाले डेनियल जार्विस गिरफ्तार

A pitch invader, Daniel Jarvis ("Prank-Star"), stood with the Kangaroos during the national anthem before the second Ashes Test in Liverpool. He was arrested on suspicion of fraud offenses. Kangaroos player Cameron Munster initially allowed him to stand nearby, only realizing the… pic.twitter.com/bcVS0Kadf7

