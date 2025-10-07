CEAT Awards 2025: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट(Joe Root) को 7 अक्टूबर(मंगलवार) को हुए CEAT अवॉर्ड्स 2025 समारोह में पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला. इंग्लैंड के इस दिग्गज बल्लेबाज ने इस साल सभी प्रारूपों में कुल रन बनाने के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है. जो रूट ने 18 मैचों में 1350 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने छह शतक और पांच अर्धशतक जमाए हैं, जबकि उनका शानदार औसत 67.50 रहा है. इससे पहले उनके साथी खिलाड़ी हैरी ब्रूक को पुरुष टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

जो रूट को चुना गया बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ़ इयर

Joe Root shines brightest as cricket’s benchmark of excellence with the CEAT Men’s International Cricketer of the Year award. (CCR2025, CEATCricketAwards2025, CEATCricketRatingAwards2025, CeatCricketRatings, CCR, CEAT, ThisIsRPG) pic.twitter.com/4G3EfPElvW — CEAT TYRES (@CEATtyres) October 7, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)