Rohit Sharma Viral Video: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा(Rohit Sharma) ने ओडीआई कप्तानी से हटने के बाद मुंबई(Mumbai) में आयोजित 27वें CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई. लुक में काफी फिट और तंदुरुस्त नजर आने वाले रोहित का ध्यान केवल उनकी शारीरिक बदलाव पर नहीं, बल्कि उनके शानदार व्यक्तित्व पर भी गया. समारोह के दौरान, जब वाइस-कप्तान श्रेयस अय्यर(Shreyas Iyer) ने CEAT JioStar अवार्ड लेने के बाद उसे अपनी सीट पर फर्श पर रख दिया, तो रोहित ने बिना किसी दिखावे के उसे उठाकर पास की मेज पर रख दिया. यह छोटा लेकिन बेहद प्रेरक इशारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. फैंस ने रोहित की विनम्रता और नेतृत्व गुण की खूब सराहना की, इसे उनकी सादगी और सम्मान का प्रतीक बताया.

देखें वीडियो

The award that Shreyas Iyer received, he placed it down on the floor, but as soon as Rohit Sharma noticed it, he immediately picked it up and placed it back on the table.🥹❤️ Rohit knows the true value of every award and trophy.🫡 pic.twitter.com/5CL6kQBXPr — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 12, 2025

