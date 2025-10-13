Rohit Sharma Viral Video: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा(Rohit Sharma) ने ओडीआई कप्तानी से हटने के बाद मुंबई(Mumbai) में आयोजित 27वें CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई. लुक में काफी फिट और तंदुरुस्त नजर आने वाले रोहित का ध्यान केवल उनकी शारीरिक बदलाव पर नहीं, बल्कि उनके शानदार व्यक्तित्व पर भी गया. समारोह के दौरान, जब वाइस-कप्तान श्रेयस अय्यर(Shreyas Iyer) ने CEAT JioStar अवार्ड लेने के बाद उसे अपनी सीट पर फर्श पर रख दिया, तो रोहित ने बिना किसी दिखावे के उसे उठाकर पास की मेज पर रख दिया. यह छोटा लेकिन बेहद प्रेरक इशारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. फैंस ने रोहित की विनम्रता और नेतृत्व गुण की खूब सराहना की, इसे उनकी सादगी और सम्मान का प्रतीक बताया.

देखें वीडियो

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)