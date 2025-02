नम्मा बेंगलुरु में कनकपुरा रोड पर कोनानाकुंटे सिग्नल पर एक बीएमटीसी बस चालक और कंडक्टर तथा एक बाइक सवार के बीच तीखी नोकझोंक के बाद यातायात व्यवस्था चरमरा गई. बताया जाता है कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब मोटरसाइकिल सवार ने बस चालक पर लाल बत्ती का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. वायरल वीडियो में दोपहिया और ऑटो सहित कई वाहन यातायात में फंसे हुए हैं, जबकि व्यस्त सड़क के बीचों-बीच बीएमटीसी कंडक्टर और बाइक सवार के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है. यह भी पढ़ें: VIDEO: पीलीभीत जिले में पति और पत्नी के बीच जमकर हुई मारपीट, दोनों ने रजिस्ट्री ऑफिस में ही किया हंगामा, वीडियो आया सामने

बताया जा रहा है कि जब बस ने लाल सिग्नल को अनदेखा किया और चौराहे को पार कर गई तो विवाद और बढ़ गया. इससे गुस्साए बाइक सवार ने ड्राइवर से बहस की, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और कंडक्टर भी इसमें शामिल हो गया.

Kalesh b/w a BMTC bus driver-conductor and a biker for allegedly jumping a signal at Konanakunte Signal on Kanakapura Road, Namma Bengaluru

