पुणे में हाल ही में जानवरों के आवासों पर बढ़ते मानवीय अतिक्रमण के साथ घातक तेंदुए के हमलों में वृद्धि देखी गई है. ऐसा ही एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में एक तेंदुआ धीरे-धीरे चलता हुआ दिखाई देता है और फिर एक घर के आंगन में एक कुत्ते को देखकर उस पर हमला कर देता है, जबकि मालिक अपने पालतू जानवर के बगल में एक खाट पर लेटा हुआ अपने फोन में व्यस्त है. जैसे ही तेंदुए ने कुत्ते पर हमला किया, मालिक जल्दी से उठ गया. उसने चीखकर पूरे घर और पड़ोसियों को जगाया. तब तक तेंदुआ भाग चुका था. यह भी पढ़ें: Dog vs Cobra: रोटवीलर ने बैकयार्ड में मिले सांप को नोचकर मारा, खौफनाक वीडियो आया सामने

रिपोर्ट के अनुसार यह घटना रविवार सुबह करीब 3:30 बजे भोर तालुका के देगांव में हुई. पालतू जानवर के मालिक की पहचान जयानंद काले के रूप में हुई है. इस बीच, निवासियों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई करने को कहा है क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत आम हो गई हैं. वे चाहते हैं कि अधिकारी जाल लगाएं और तेंदुए की आबादी को नियंत्रित करने और भविष्य में हमलों को रोकने के लिए अन्य कदम उठाएं.

Pune Viral Video: Leopard Attacks Sleeping Pet Dog While Owner Remains Engrossed In Phone

