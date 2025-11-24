न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत (Justice Surya Kant Arrives) ने सोमवार, 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. जहां उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपना कार्यभार संभाला. इस दौरान उन्होंने अदालत परिसर में पहुंचकर विभिन्न वरिष्ठ न्यायाधीशों और अधिकारियों से मुलाकात की. ‘X’ पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुरक्षा एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CJI सूर्यकांत

#WATCH | Delhi | Chief Justice of India Surya Kant arrives at Supreme Court after being administered oath of office by the President pic.twitter.com/SYr8Jq3nhB — ANI (@ANI) November 24, 2025

