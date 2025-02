Mumbai Firng Case: मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के पास एक गोल्ड ट्रेडर पर गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. इससे पहले किरण धनवाड़े उर्फ नाना और हारून नूर मोहम्मद नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था. वहीं मुंबई पुलिस ने इस केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया हैं. गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद जावेद शेख है. इसे पहले आरोपी के बयान के आधार पर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है.

Maharashtra | Police have arrested one more accused in the incident of firing on a gold trader near St. George's Hospital in Mumbai. Accused Kiran Dhanavade alias Nana and Haroon Noor Mohammad were arrested earlier. Mohammad Javed Sheikh, another accused, has been arrested from…

— ANI (@ANI) February 26, 2025