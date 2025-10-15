Nagaland State Lottery Sambad Result Today 8 PM: आज, 15 अक्टूबर 2025 को नागालैंड स्टेट लॉटरी की Dear Pelican Wednesday साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट घोषित हो गया है. इस लॉटरी में भाग लेने वाले सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं. कोहिमा, नागालैंड से घोषित होने वाले इस लकी ड्रा में विजेता को 1 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा. भारत के 13 राज्यों में लॉटरी कानूनी रूप से संचालित होती है, जिनमें नागालैंड भी शामिल है. लॉटरी के इच्छुक प्रतिभागियों के लिए यह दिन काफी रोमांचक रहेगा. आज के ड्रा के विजेताओं की पूरी लिस्ट जल्द ही ऑनलाइन घोषित की जाएगी.

