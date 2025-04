Brazil: वैज्ञानिकों ने हंसिए जैसे जबड़े वाले 113 मिलियन वर्ष पुराने ‘हेल एंट’ जीवाश्म की खोज की, अब तक का सबसे पुराना चींटी जीवाश्म

ब्राजील, 29 अप्रैल: ब्राजील के वैज्ञानिकों ने क्रेटो फॉर्मेशन में 113 मिलियन वर्ष पुराना "हेल चींटी" जीवाश्म खोजा है, जिसे अब तक का सबसे पुराना चींटी जीवाश्म माना जाता है. इस प्राचीन कीट के जबड़े विशिष्ट हंसिए जैसे थे और इसके सिर पर एक सींग था, जिसका उपयोग शिकार को सटीकता से फंसाने के लिए किया जाता था. यह पहली बार है जब दक्षिणी गोलार्ध में हेल चींटी की पहचान की गई है, जो गोंडवाना युग के दौरान उनके वितरण के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज चींटियों के विकास और क्रेटेशियस पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता पर प्रकाश डालती है. जीवाश्म इस बात पर प्रकाश डालता है कि अत्यधिक विशिष्ट कीट पहले से कहीं अधिक समय से डायनासोर के साथ सह-अस्तित्व में थे. यह भी पढ़ें: धरती पर कहां से हुई थी डायनासोरों की शुरुआत, अब मिल रहे हैं जवाब

नई खोजी गई प्राचीन चींटी प्रजाति, जिसे शोधकर्ताओं ने वल्कैनिडिस क्रेटेंसिस (Vulcanidris cratensis) नाम दिया है, के जबड़े दरांती जैसे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिसका इस्तेमाल यह अपने शिकार को पकड़ने और उसे छेदने के लिए करती होगी. लेपेको ने कहा, "एक प्राचीन वंश का हिस्सा होने के बावजूद, इस प्रजाति में पहले से ही अत्यधिक विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं, जो अद्वितीय शिकार व्यवहार का संकेत देती हैं."

113-MILLION-YEAR-OLD ‘HELL ANT’ DISCOVERED IN BRAZIL—OLDEST ANT FOSSIL ON RECORD

Scientists have uncovered the oldest known ant fossil—an ancient “hell ant” dating back 113 million years—found in Brazil’s Crato Formation.

