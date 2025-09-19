VIDEO: बहादुर ऑस्ट्रेलियाई बाइकर ने नंगे हाथों से किया विशालकाय अजगर को रेस्क्यू, वीडियो हुआ वायरल

शख्स ने अजगर को किया रेस्क्यू (Photo Credits: Instagram)

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सनशाइन कोस्ट (Sunshine Coast) में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जहां एक बाइक सवार ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जब उसने सड़क के बीचों-बीच एक विशालकाय अजगर (Python) को अपना रास्ता काटते देखा. यह घटना सनशाइन कोस्ट के भीतरी इलाके में मैलेनी के पास हुई. उसकी बहादुरी का नमूना एक राहगीर ने कैद कर लिया और अब यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब एक विशालकाय अजगर व्यस्त सड़क पर रेंग रहा था, तो कुछ क्षणों के लिए यातायात धीमा हो गया था.

सड़क पर आवारा घूम रहा सांप खुद के लिए और गुजरते वाहनों के लिए खतरा पैदा कर रहा था, लेकिन इस एक बाइक सवार ने स्थिति को पलट दिया। उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और साँप के पास नंगे हाथों से पहुंचा और उसे चोट से बचाने के लिए उसे सावधानी से पकड़ लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उस व्यक्ति को शांति से एक विशालकाय अजगर, जिसकी लंबाई कई फीट होने का अनुमान है, को उठाकर सड़क से हटाते हुए देखा जा सकता है. फिर उसने अजगर को सुरक्षित रूप से पास की झाड़ियों में छोड़ दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह रास्ते से हट जाए. यह भी पढ़ें: यूपी के बिजनौर में कार के इंजन में छिपा मिला विशालकाय अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, देखें Viral Video

शख्स ने नंगे हाथों से किया विशालकाय अजगर को रेस्क्यू

दर्शकों ने बाइकर की त्वरित सोच और बहादुरी की प्रशंसा की, क्योंकि पेशेवर प्रशिक्षण के बिना इतने बड़े सांप को संभालना खतरनाक हो सकता है. वन्यजीव विशेषज्ञों ने भी इस बात पर ज़ोर दिया है कि उस व्यक्ति के कार्यों ने न केवल अजगर की जान बचाई, बल्कि सड़क पर संभावित दुर्घटनाओं को भी रोका.

यह घटना तब से वायरल हो गई है, जिससे वन्यजीवों के प्रति बाइक सवार की करुणा की प्रशंसा हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में देशी प्रजातियों के साथ सह-अस्तित्व के महत्व पर चर्चा शुरू हो गई है.

वहीं छत्तीसगढ़ से हाल ही में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो पशु क्रूरता को लेकर आक्रोश पैदा कर रहा है. इस वीडियो में एक व्यक्ति व्यस्त सड़क पर एक विशालकाय अजगर को अपनी बाइक पर घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है. यह घटना छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की है. इस वीडियो में एक युवक रस्सी से बंधे एक खतरनाक अजगर को अपनी बाइक से घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है.