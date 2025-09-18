यूपी के बिजनौर में कार के इंजन में छिपा मिला विशालकाय अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, देखें Viral Video

Giant Python Rescue Viral Video: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनौर (Bijnor) में एक भयावह घटना सामने आई है, जहां एक कार के बोनट के अंदर विशालकाय अजगर (Giant Python) छिपा हुआ मिला. यह भयावह घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वन विभाग के अधिकारी कार के अंदर से अजगर को निकाल रहे हैं. बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद आखिरकार अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.
खबरों के अनुसार, यह घटना कोतवाली नगर के आवास विकास कॉलोनी में हुई. सोसाइटी के निवासी कार के इंजन के पास छिपे विशालकाय सांप को देखकर हैरान रह गए.
वीडियो में दिख रहा है कि वन विभाग का एक अधिकारी कार का बोनट खोलता है और इंजन के पास कार के अंदर आराम फरमा रहे एक सांप को देखता है. दस्ताने पहने अधिकारी उस विशाल सांप को गर्दन से पकड़कर कार के बोनट से बाहर खींचता है. यह भी पढ़ें: हिरण को जकड़ कर उसे निगलने वाला था विशालकाय अजगर, तभी हुआ कुछ ऐसा कि बिगड़ गया उसका सारा प्लान (Watch Viral Video)
कार के इंजन में छिपे विशालकाय अजगर को किया गया रेस्क्यू
बिजनौर -कार में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, कार के इंजन में छिपे अजगर का वीडियो
वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा, कोतवाली नगर के आवास विकास कॉलोनी का मामला#Bijnor @UpforestUp pic.twitter.com/Xtw03Pdpk1
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 17, 2025
अजगर इतना बड़ा था कि अधिकारी उसे अकेले कार से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे. मौके पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति कपड़े का एक टुकड़ा लेकर सांप की पूंछ पकड़ता है और अधिकारी की मदद करके सांप को बाहर निकालता है.
वीडियो में आगे दिखाया गया है कि अधिकारी 8 से 10 फीट लंबे अजगर को एक बोरे में डालकर रस्सी से बंद कर देते हैं. खबर है कि वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को बचाकर जंगल में छोड़ दिया है.