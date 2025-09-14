हिरण को जकड़ कर उसे निगलने वाला था विशालकाय अजगर, तभी हुआ कुछ ऐसा कि बिगड़ गया उसका सारा प्लान (Watch Viral Video)

अजगर ने किया हिरण का शिकार (Photo Credits: X)

Python Viral Video: इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसानी दुनिया से जंगल की दुनिया के नियम और कानून बिल्कुल अलग होते हैं. यहां सिर्फ उसी का राज चलता है जो ताकतवर होने के साथ-साथ दूसरे जानवरों का शिकार करने में माहिर होता है. अक्सर जंगल से ऐसे कई हैरान करने वाले नजारे देखने को मिलते हैं, जिनमें शिकारी जानवर दूसरे जानवरों का बेरहमी से शिकार कर देते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक विशालकाय अजगर (Giant Python) हिरण (Deer) को दबोच लेता है और उसे निगलने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी वन विभाग की टीम उसके सारे किए कराए पर पानी फेर देती है.

इस वीडियो को एक्स पर @askbhupi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खबर लिखे जाने तक हजारों लोग देख चुके हैं और अपने-अपने रिएक्शन दिए जा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- उत्तराखंड वन विभाग ये क्या मजाक है? न हिरण को बचाया और न ही अजगर को उसका हिस्सा मिला. फिर इस दखल का मतलब क्या हुआ. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वनकर्मियों ने हिरण को दफनाकर कौन सी ड्यूटी निभाई है. यह भी पढ़ें: Viral Video: फूस की दीवार तोड़कर बाड़े घुस आया विशालकाय अजगर, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

कालागढ़ के जंगल में विशालकाय अजगर ने हिरन को मार डाला हालांकि वह इस को निगल नहीं पाया कारण कि वन कर्मियों ने उसे छुड़ा कर दफन कर दिया! अब सवाल यह है कि वन कानून के अनुसार जंगल के कानून में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता तो वन कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से हाथ आये अजगर के भोजन को छीन…

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अपनी पूरी क्षमता लगाकर अजगर ने एक हिरण को जकड़ लिया है. वो अपने शिकार पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे हिरण की सांसे थम जाती है. जब हिरण पूरी तरह से बेदम हो जाता है, तब अजगर उसे निगलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वहां वन विभाग की टीम पहुंच जाती है और हिरण को उसके चंगुल से छुड़ा लेती है. हालांकि हिरण पहले ही मर चुका था, फिर भी उसे अजगर के चंगुल से छुड़ाकर वन विभाग के कर्मचारी उसे दफना देते हैं.

इस घटना को देखकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और ज्यादातर लोगों का कहना है कि वन विभाग ने प्रकृति के नियम में दखल दिया, जब हिरण को बचाया नहीं जा सका तो कम से कम अजगर को उसका शिकार करने दिया जाना चाहिए था.