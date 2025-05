Viral Video: फूस की दीवार तोड़कर बाड़े घुस आया विशालकाय अजगर, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

Giant Python Viral Video: इस दुनिया में सांपों (Snakes) की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम सुनकर लोग थर्र-थर्र कांपने लगते हैं. हालांकि इनमें कई प्रजातियां जहरीली होती हैं, जबकि कई प्रजातियां जहरीली भले ही न हों, लेकिन उन्हें काफी खतरनाक माना जाता है. यही वजह है कि लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उनका सामना कभी सांपों से न हो. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर रोंगटे खड़े करने वाला खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें फूस की दीवार को तोड़कर एक विशालकाय अजगर (Giant Python) बाड़े में घुस जाता है. यह नजारा लोगों की सांसे अटका रहा है, जिसे देखकर शरीर में सिहरन पैदा हो रही है.

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 5.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और लोग इस पर अपने-अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- इसने तो लग रहा है कि एक पूरी कम्यूनिटी को ही निगल लिया है. दूसरे यूजर ने लिखा है- इसे तो देखकर लग रहा है कि यह एक पूरे इंसान को आराम से निगल जाएगा. वहीं एक अन्य ने लिखा है- इसे देखकर लग रहा है कि पूरा गांव ही सांप में समा गया है. यह भी पढ़ें: Python Viral Video: अफ्रीका के जंगलों में पेड़ पर चढ़ता दिखा विशालकाय अजगर, नजारा देखकर उड़े जाएंगे आपके होश

फूस की दीवार तोड़कर बाड़े घुस आया अजगर

Snake found in one of the village in India pic.twitter.com/oSVjOgnWfg

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 7, 2024