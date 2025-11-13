Jawaharlal Nehru Jayanti 2025 Wishes: पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती के इन हिंदी WhatsApp Status, HD Images, GIF Greetings, Wallpapers के जरिए दें शुभकामनाएं

पंडित जवाहर लाल नेहरू जयंती 2025 (Photo Credits: File Image)

Jawaharlal Nehru Jayanti 2025 Wishes in Hindi: हर साल 14 नवंबर को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती (Pandit Jawaharlal Nehru Jayanti) मनाई जाती है. नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुआ था. उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे और उनकी माता का नाम स्वरूपरानी था. अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru) इंग्लैंड चले गए, जहां वे सात साल तक रहे, फिर वो भारत लौट आए. भारत आने के बाद उन्होंने वकालत शुरु की और साल 1916 में उन्होंने कमला नेहरू से शादी कर ली. इसके अगले साल से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई. उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा.

पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती को देशभर में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के तौर पर देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. नेहरू जी को बच्चों से बेहद लगाव था और बच्चे भी उन्हें काफी पसंद करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा जी कहकर पुकारते थे. पंडित जवाहरलाल जयंती के इस खास अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप स्टेटस, एचडी इमेजेस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, वॉलपेपर्स के जरिए शुभकामनाएं दे सकते हैं.

गौरतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व के प्रसिद्ध स्कूलों और कॉलेजों से अपनी पढ़ाई पूरी की. भारत की आजादी से पहले 26 जनवरी 1930 को उन्होंने रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था. उसी दौरान उन्होंने देश की आजादी का संकल्प भी लिया था. उन्हें कई बार कांग्रेस पार्टी की कमान भी सौंपी गई. आजादी की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते ही उन्हें आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हो गया.