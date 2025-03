औरंगजेब विवाद के बाद नागपुर में भड़की हिंसा, धार्मिक किताब जलाने की अफवाह पर हुई झड़प; कई पुलिसकर्मी घायल

नागपुर में सोमवार को अचानक हिंसा भड़क गई जब अफवाह फैली कि एक धार्मिक ग्रंथ को जला दिया गया है. इस घटना के बाद शहर के कई इलाकों में तनाव फैल गया और पुलिस पर पथराव होने लगा. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा. इस हिंसा में अब तक चार लोग घायल होने की खबर है. हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.

मामला तब शुरू हुआ जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास औरंगजेब की मजार हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान यह अफवाह फैल गई कि प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया है. देखते ही देखते यह अफवाह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, जिससे समुदाय विशेष के लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए.

The real consequences of a manufactured controversy ! Clashes in Nagpur over #Aurangzeb 's grave that was dug 300 years ago ! pic.twitter.com/gfj9ZB5uaF

The situation in Nagpur's Mahal area is tense now as explosions have been heard, many vehicles have been torched and there are reports of stone pelting.

The police are trying to bring the situation under control.#Nagpur #Maharashtra https://t.co/W02s9Ly6hH pic.twitter.com/lrl8dRsihs

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) March 17, 2025