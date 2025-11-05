देव दीपावली पर जगमगाए बनारस के गंगा घाट, PM मोदी ने शेयर की मनमोहक तस्वीरें

Varanasi’s Ghats Glow on Dev Deepawali | X

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस). बुधवार शाम वाराणसी के घाट एक शानदार नजारे में बदल गए, जब 'देव दीपावली' के दौरान लाखों दीयों से गंगा नदी के किनारे जगमगा उठे. इस दिव्य नजारे को 'देवताओं की दिवाली' कहा जाता है. दीयों की रोशनी से पूरा शहर चमक उठा और लोग भक्ति में डूब गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन उत्सवों की शानदार एरियल तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "काशी में शानदार देव दीपावली!"

एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी आज देव दीपावली के अनुपम प्रकाश से आलोकित है. मां गंगा के किनारे काशी के घाटों पर प्रज्वलित लाखों दीपों में सबके लिए सुख-समृद्धि की कामना है. यह दिव्यता और भव्यता हर किसी के मन-प्राण को मंत्रमुग्ध कर देने वाली है. आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. हर-हर महादेव."

पीएम मोदी लोकसभा में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने पहली बार 2014 में यह सीट जीती थी और 2024 के आम चुनावों में वहां से फिर से चुने जाने के बाद, वह अभी लगातार तीसरी बार सांसद हैं.

PM मोदी से शेयर की बनारस की तस्वीरें

Spectacular Dev Deepawali in Kashi! pic.twitter.com/vzh43C4QOG — Narendra Modi (@narendramodi) November 5, 2025

तस्वीरों में घाट सुनहरे रंगों से सजे हुए दिखाए गए, जहां हजारों भक्त श्रद्धा से इकट्ठा हुए थे, जबकि रात का आसमान रंगीन आतिशबाजी से जगमगा रहा था. यह उत्सव दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है. यह भगवान शिव की राक्षस त्रिपुरासुर पर जीत की याद दिलाता है.

इस मौके पर श्रद्धालु काशी के सभी 88 घाटों पर मिट्टी के दीये जलाते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और शहर की आध्यात्मिक भव्यता को दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं.

राजघाट से अस्सी घाट तक, नदी किनारे का हर हिस्सा 'दीयों' से जगमगा रहा था, जिससे पवित्र गंगा में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा बन रहा था.

कई इमारतों और मंदिरों को लाइटों से सजाया गया था. तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को ले जाने वाली नावें नदी में तैर रही थीं.

वाराणसी में देव दीपावली देश और विदेश से भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर खींचती रहती है, जो न सिर्फ आस्था बल्कि गंगा और शहर की आध्यात्मिक आत्मा के बीच पुराने रिश्ते का भी जश्न मनाते हैं.