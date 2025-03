CM Dhami Push-Ups Video: उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर नए जोश में दिखे सीएम धामी, 'फिट इंडिया रन' कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ लगाए पुश-अप्स

CM Dhami Push-Ups Video: उत्तराखंड सरकार के तीन साल पूरे होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) नए जोश में नजर आए. रविवार को सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स ग्राउंड में आयोजित फिट इंडिया रन में उन्होंने भाग लिया. इस खास मौके पर सीएम धामी ने 'फिट इंडिया रन' में अन्य प्रतिभागियों के साथ पुश-अप्स किए.

पुश-अप्स लगाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स ग्राउंड (गंगा कॉम्प्लेक्स) में आयोजित 'फिट इंडिया रन' में भी भाग लिया और प्रतिभागियों के साथ दौड़े. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह प्रतिभागियों के साथ पुश-अप्स लगाने के बाद दौड़ते हुए नजर आये. यह भी पढ़े: CM Dhami Celebrates Holi With Workers: देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर ‘होली मिलन’ कार्यक्रम, सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर उड़ाया गुलाल; देखें VIDEO

#WATCH | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh does push-ups with other participants at 'Fit India Run' that will be flagged-off from Athletics Ground (Ganga Complex) Maharana Pratap Sports College, Raipur, Dehradun on the occasion of completion of 3 years of his government. pic.twitter.com/J1P6BNh3O0

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 23, 2025