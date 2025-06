Ahmedabad Plane Crash Video: अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, 242 यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर से आज दोपहर एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है. यहाँ के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह एअर इंडिया का एक यात्री विमान था. इस विमान में कुल 242 यात्रियों सवार थे.

यह घटना आज, यानी गुरुवार दोपहर, मेघानी नगर इलाके में हुई. बताया जा रहा है कि विमान ने जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद यह हादसा हो गया.

आसमान में दिखा काला धुआं

हादसे के बाद की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उनमें दुर्घटना वाली जगह से आसमान में धुएं का एक बड़ा और काला गुबार उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. इस मंजर को देखकर आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. धुएं का यह गुबार इतना घना था कि इसे काफी दूर से भी देखा जा सकता था.

Air India Ahemdabad-London international flight has crashed during take off in Ahemdabad of Gujarat. 133 passengers reportedly were on board. High casualties expected. Emergency response teams are on site now. Rescue work is underway. pic.twitter.com/SxekWpvqTG — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 12, 2025

बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही फौरन बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. पुलिस, दमकल विभाग की कई गाड़ियां और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं. राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है. पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अधिकारियों की टीमें मौके पर मौजूद हैं.

Major tragedy. Air India passenger aircraft crashes in Meghani of Ahemdabad of Gujarat while take off. More details are awaited. pic.twitter.com/5Kqs01cBqk — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 12, 2025

BREAKING: Air India plane heading to the UK crashed in Ahmedabad, at least 133 people on board pic.twitter.com/NDnvtpOJ7H — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 12, 2025

हादसे के कारणों का भी अभी पता नहीं चल पाया है. अधिकारी फिलहाल बचाव कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.