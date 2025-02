Uttarakhand Avalanche: बद्रीनाथ के पास हुए भारी हिमस्खलन में 41 मजदूर लापता, 16 को बचाया गया

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास भीषण हिमस्खलन हुआ, जिसमें 41 मजदूरों के लापता होने की खबर है, जबकि 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. ये सभी मजदूर सीमा सड़क संगठन (BRO) के लिए काम कर रहे थे और घटना के वक्त एक निर्माण शिविर में मौजूद थे. एवलांच आने पर सभी इधर-उधर भागने लगे. इनमें से कुछ बचने में कामयाब हो गए तो वहीं 57 मजदूर बर्फ की चपेट में आ गए.

हिमस्खलन बद्रीनाथ से करीब 5 किलोमीटर दूर माणा गांव के पास हुआ, जो भारत-चीन सीमा के नजदीक स्थित है. हादसे के समय कुल 57 मजदूर BRO के कैंप में मौजूद थे. अब तक बचाए गए 16 मजदूरों को सेना के चिकित्सा शिविर में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है.

सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरफ, एसडीआरफ की रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है. फिलहाल 60-65 बचावकर्मी ऑपरेशन में जुटे हैं. भारी बर्फबारी और तेज़ हवाओं के कारण सड़कें अवरुद्ध हैं. स्नो कटर्स तैनात किए गए हैं ताकि रास्ता खोला जा सके. तीन से चार एंबुलेंस भेजी गईं, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण पहुंचने में दिक्कत हो रही है.

#IndianArmy#SuryaCommand

An avalanche struck a GREF Camp near Mana village in Garhwal Sector. A number of labourers are feared to be trapped. Indian Army’s IBEX BRIGADE swiftly launched rescue operations inspite of continuing heavy snowfall and minor avalanches. So far 10… pic.twitter.com/adVcAu9g4g

— SuryaCommand_IA (@suryacommand) February 28, 2025