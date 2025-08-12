ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बुरे फंसे सुरेश रैना, ED ने पूछताछ के लिए बुलाया

Suresh Raina(Photo Credit: X/@ViraatKing)

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) को गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में ईडी (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) ने समन भेजा है. उन्हें कल जांच के लिए बुलाया गया है, जहां उनसे जांच एजेंसी के सामने बयान दर्ज कराया जाएगा. यह समन ऐसे समय में आया है जब सरकार और जांच एजेंसियां ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी कार्रवाई कर रही हैं. इन प्लेटफॉर्म्स को कई बार सेलेब्स द्वारा प्रमोट किया जाता रहा है, जिसके चलते इस पर विशेष नजर रखी जा रही है.

अन्य सेलेब्स भी जांच के दायरे में

इस मामले में पहले भी तेलंगाना पुलिस ने 25 नामी अभिनेता जैसे राणा डग्गुबाती और प्रकाश राज के खिलाफ केस दर्ज किए थे. दोनों अभिनेताओं ने अपनी ओर से कहा था कि उन्होंने अब इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं किया है और जब किया था, तब केवल उन इलाकों में प्रमोशन था जहां ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेम्स कानूनी रूप से मान्य हैं.

राजनीति और सट्टेबाजी का गठजोड़?

साल 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में कई बड़े नेताओं और अफसरों के नाम सामने आए थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे. बघेल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए इन्हें 2023 की चुनावी तैयारियों का हिस्सा बताया.

ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ जांच तेज हो रही है और इसमें शामिल सभी सेलेब्स, राजनेता और अन्य लोगों को सख्ती से जांच के दायरे में लाया जा रहा है. सुरेश रैना के बयान के बाद इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है.