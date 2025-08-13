VIDEO में देखें शर्मनाक हरकत! इंग्लैंड के भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाकर भागे युवक, नहीं चुकाया 23000 रुपये का बिल

ब्रिटेन में भारतीय रेस्टोरेंट की घटना का वीडियो वायरल (Photo : X)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग इंग्लैंड के एक भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिना बिल चुकाए भागते हुए पकड़े गए हैं. यह घटना इंग्लैंड के नॉर्थम्प्टन शहर के 'सैफरन' नाम के एक भारतीय रेस्टोरेंट में 4 अगस्त को हुई.

रेस्टोरेंट ने खुद इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं. एक दूसरे वीडियो में, वे अपनी टेबल से उठकर अचानक दरवाज़े की तरफ भागते हैं और एक वेटर भी उनके पीछे दौड़ता है.

क्या है पूरा मामला?

रेस्टोरेंट द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किए गए बिल के मुताबिक, इन लोगों ने 197.30 पाउंड (लगभग 23,000 रुपये) का खाना खाया था. उनके ऑर्डर में कई तरह की कर्री, लैम्ब चॉप्स और दूसरी डिशेज़ शामिल थीं.

इस घटना के बाद, रेस्टोरेंट ने आरोपियों की पहचान के लिए लोगों से अपील की. उन्होंने लिखा, "स्थानीय व्यवसायों के लिए चेतावनी. कल रात लगभग 10:15 बजे, चार युवक हमारे रेस्टोरेंट में आए, पेट भरकर खाना खाया और बिना भुगतान किए चले गए. इस तरह का व्यवहार सिर्फ चोरी नहीं है, यह मेहनत करने वाले छोटे व्यवसायों और हमारे स्थानीय समुदाय को भी प्रभावित करता है."

रेस्टोरेंट ने आगे लिखा, "हमने पुलिस को घटना की सूचना दे दी है और फुटेज भी सौंप दिया है. हम पड़ोसी कारोबारियों से सतर्क रहने का आग्रह करते हैं. अगर आप इन व्यक्तियों को पहचानते हैं या कोई जानकारी है, तो कृपया हमसे या पुलिस से संपर्क करें. इन लोगों को जवाबदेह ठहराने में हमारी मदद करें. हमारे समाज में ऐसे व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है."

पुलिस कर रही है जांच, लोगों में गुस्सा

नॉर्थम्प्टनशायर पुलिस ने कहा है कि वे इस घटना की चोरी के रूप में जांच कर रहे हैं और लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वह उनसे संपर्क करे.

इस घटना को लेकर इंटरनेट पर लोगों में भारी गुस्सा है. एक यूज़र ने लिखा, "अगर पैसे नहीं थे, तो घर पर खाना था. लोग आजकल खाना बनाने में इतने आलसी क्यों हो गए हैं?"

एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया, "इसी वजह से आपको लोगों को बैठाने से पहले कार्ड स्वाइप करना चाहिए. वे लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स का बिल भी नहीं दे सकते, 200 पाउंड तो बहुत दूर की बात है."

एक और व्यक्ति ने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, "यह बहुत घिनौनी हरकत है. कोई न कोई तो उन्हें ज़रूर जानता होगा." लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये धोखेबाज़ जल्द ही पकड़े जाएंगे.